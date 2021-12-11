Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası için bir sürpriz aday daha
Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında yeni hoca arayışları için harekete geçen Beşiktaş gündemine bir sürpriz ismi daha aldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk adayını Daniel Farke olarak seçti ve Alman çalıştırıcıya teklif götürdü. Fakat, teknik direktör gündeminin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile anlaşma sağlanamadı. Alman hocaya toplam 2 milyon Euro ücret teklif edildi.
Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.
RIZA ÇALIMBAY VE BRUNO PİNHEİRO
Yöneticilerden bazıları Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Rıza Çalımbay'ı önerdi. Bruno Pinheiro da gündemdeki yerini koruyor. İki sezondur Portekiz ekiplerinden Estoril'i çalıştıran ve 2. Lig'de aldığı takımı Portekiz Süper Ligi'ne taşıyan 45 yaşındaki hoca, bu sezon da ligde 5. sırada. Pinheiro, Braga ile de görüşme halinde.
BİLİC DE GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA
Farke olmayınca yöneticiler Slaven Bilic'e yöneldi. Çin'in BJ Guoan kulübünde görev yapan 53 yaşındaki Hırvat Hoca ile menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Bilic için maliyet araştırması yapıldı.