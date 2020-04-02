Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."