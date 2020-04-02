Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor
Beşiktaş'ta Anderson Talisca harekatı başladı. Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."
Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Çin'den ayrılmak istediğini ifade ettiğinden bu yana gözler yeniden Beşiktaş yönetimine çevrilmişti.
Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."
ÇİN'E DÖNMEK İSTEMİYOR Bu açıklamanın üzerine yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yetkililer, 19 Mart'ta başlaması planlanan ama ortaya çıkan corona virüsü krizi nedeniyle ertelenen bağış kampanyası için söz veren 10 holdingin üst düzey yöneticileriyle görüşerek, sambacı için operasyon yapılması kararı aldı