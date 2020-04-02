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  3. 02 Nisan 2020 09:35

Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

Beşiktaş'ta Anderson Talisca harekatı başladı. Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."

Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Çin'den ayrılmak istediğini ifade ettiğinden bu yana gözler yeniden Beşiktaş yönetimine çevrilmişti.

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Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."

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Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

ÇİN'E DÖNMEK İSTEMİYOR Bu açıklamanın üzerine yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yetkililer, 19 Mart'ta başlaması planlanan ama ortaya çıkan corona virüsü krizi nedeniyle ertelenen bağış kampanyası için söz veren 10 holdingin üst düzey yöneticileriyle görüşerek, sambacı için operasyon yapılması kararı aldı

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Sergen Yalçın yeşil ışığı yaktı; Talisca yuvaya dönüyor

Beşiktaş yönetiminin, Talisca konusundaki tek güvencesi ise Brezilyalı oyununun yaşanan corona virüsü faciası sonrasında Çin'e dönmek istememesi.

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