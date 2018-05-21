Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti
Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip olunca siyah-beyazlı ekip gözünü PAOK'ta oynayan Dimitrios Pelkas'a çevirdi.
Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen M.United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.
BU SEZON 12 GOL KAYDETTİ
Bu sezon PAOK'ta 3. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki Yunan futbolcu 37 resmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı.