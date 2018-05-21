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  3. 21 Mayıs 2018 11:55

Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti

Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip olunca siyah-beyazlı ekip gözünü PAOK'ta oynayan Dimitrios Pelkas'a çevirdi.

Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti

Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen M.United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.

(Takvim)

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Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti

Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.

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Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti

BU SEZON 12 GOL KAYDETTİ

Bu sezon PAOK'ta 3. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki Yunan futbolcu 37 resmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı.

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Beşiktaş'ta Talisca yerine Dimitrios Pelkas! Fikret Orman harekete geçti

10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas'ın yıldızı giderek parlıyor.

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