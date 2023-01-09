Beşiktaş'ta Weghorst depremi! Menajeri kulüp binasında!
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un siyah-beyazlılardan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a imza atacağı iddia ediliyordu. Hollandalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Hollandalı Wout Weghorst'un kariyerine Manchester United’da devam edeceği iddia edilmişti.
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Hollandalı golcünün transferine dair yeni bir gelişme meydana geldi.
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TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Wout Weghorst arasındaki resmi pazarlıklar başladı.
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Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
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