Beşiktaş'tan Atiba için düğmeye bastı

Atiba Hutchinson 3-0 kazanılan Alanya maçında 3 golün de pasını veren isimdi. 38 yaşındaki Kanadalı yıldız ilerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmazken Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasında çok önemli bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi.