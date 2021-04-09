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Beşiktaş'tan Atiba için düğmeye bastı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki Atiba, Alanya maçında yaptığı 3 asistle bir kez daha gönülleri kazandı. İlerleyen yaşına rağmen performansıyla herkese örnek olan Kanadalı ile bir yıl daha futbola devam etmesi konusunda konuşmalar yapıldığı belirtiliyor.

Atiba Hutchinson 3-0 kazanılan Alanya maçında 3 golün de pasını veren isimdi. 38 yaşındaki Kanadalı yıldız ilerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmazken Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasında çok önemli bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. 

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 Performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Atiba adeta el üstünde tutuluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız isim için Siyah-Beyazlılar'ın harekete geçtiği öğrenildi. 

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İdmanlardaki çalışkanlığı, maçlarda standardın altına düşmeyen performansıyla herkese örnek olan Atiba'nın bir sezon daha devam etmesi için kendisiyle konuşmalar yapıldığı belirtiliyor. 

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Deneyimli oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Aklımda devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissedeceğime bakacağım" diyerek futbola devam edebileceği yönünde açık kapı bırakmıştı. 

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