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  3. 19 Ekim 2018 13:50

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli

Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülü ile Everton'a teklif götürecek.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli

Siyah-beyazlılar Cenk Tosun'u ara transfer döneminde renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.


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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli

Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.


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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli

Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi.


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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli

Fakat tecrübeli teknik direktörün önceliği Cenk Tosun. Belçikalı forvet Origi için Liverpool'a henüz teklif yapılmazken, Cenk Tosun için Everton'la yapılacak görüşmeler beklenecek.


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