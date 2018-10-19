Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Karius modeli
Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülü ile Everton'a teklif götürecek.
Siyah-beyazlılar Cenk Tosun'u ara transfer döneminde renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.
Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.
Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi.