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  3. 02 Temmuz 2020 09:30

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer

Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.

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Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer

Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.

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Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer

Kara Kartal'dan ayrılacağı kesinleşen futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve prensip anlaşmasının sağlandığı öne sürülmüştü.

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