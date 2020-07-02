Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer
Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.
Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.