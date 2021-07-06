Beşiktaş'tan peş peşe transfer açıklamaları!
Beşiktaş, sözleşmesi biten 4 oyuncuyla yeni kontrat imzalandığını sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
İŞTE İMZA FOTOĞRAFLARI
Gökhan Töre: Önümüzdeki sezon bu ailenin bir parçasıyım.
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Utku Yuvakuran: Beşiktaş'ın kalesinde 2024'e kadar ben de varım.
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Necip Uysal: Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir.
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Atiba: Yılların önemi yok. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım.
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