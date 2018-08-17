Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !
Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi..
Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi.
Siyah Beyazlılar, Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Keylor Navas'tan sonra üçüncü kaleci konumunda bulunan Casilla için İspanyol deviyle görüşmelere başladı.
Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, takımdan ayrıldıktan sonra Espanyol'dan 6 milyon euro'ya transfer edilmişti.