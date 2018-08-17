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  3. 17 Ağustos 2018 17:10

Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !

Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi..

Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !

Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi.


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Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !

Siyah Beyazlılar, Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Keylor Navas'tan sonra üçüncü kaleci konumunda bulunan Casilla için İspanyol deviyle görüşmelere başladı.


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Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !

Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, takımdan ayrıldıktan sonra Espanyol'dan 6 milyon euro'ya transfer edilmişti.


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Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası !

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Casilla, 7 mücadelede kalesini gole kapatırken toplam 18 gol yedi.


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