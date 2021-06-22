Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması geldi!

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme’de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.