Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması geldi!
Siyah-beyazlı yönetim dün Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 5.5 saatlik toplantıda Sergen Yalçın'ın durumunu masaya yatırmıştı. Bugün Yalçın ile ilgili açıklama geldi
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi. Siyah Beyazlılar yola Sergen Yalçın ile devam edecek. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
ÇİFT KUPA KAZANDI
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi dün de çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon tamamlandıktan kısa süre sonra Yalçın’la sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak merakla beklenen imzalar yine atılmadı.
5.5 SAAT SÜRDÜ
Beşiktaş Yönetim Kurulu saat 13.00’te Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Siyah-beyazlılar tam 5.5 saat süren ve 18.30’da sona eren kritik toplantıda kontratı biten Sergen Yalçın’ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırdı.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme’de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.