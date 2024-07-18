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Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yaptığı maçını 1-0 kaybetti.

Kaynak: İHA
Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova - Resim: 1

Z'dezele Stadyumu’nda oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva ve Vincent Aboubakar ilk 11'i başladı. 

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Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova - Resim: 2

Müsabakanın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamlanırken, 66. dakikada Eguinaldo'nun golüyle Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Bu gol aynı maçın da skoru oldu.

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Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova - Resim: 3
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Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova - Resim: 4
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