Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran transfer hamlesi
Beşiktaş Kulübü, Leicester'e, "Ghezzal ile sözleşme imzalayın, maaşını biz verelim" teklifi götürdü. İngilizler ise 10 milyon Avro'da diretiyor.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın yeniden transferi için düğmeye basıldı.
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İddiaya göre, Beşiktaş kulüp yetkilileri, Leicester City'den mevkidaşlarıyla temasa geçerek; "yeni kiralama modeli" teklifinde bulundu.
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Beşiktaş Kulübü, Leicester'e, "Ghezzal ile sözleşme imzalayın, maaşını biz verelim" teklifi götürdü. İngilizler ise 10 milyon Avro'da diretiyor.
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Buna göre, Rachid Ghezzal'in sözleşmesinin 2 yıl uzatılması ve Beşiktaş'ın Ghezzal'i 2 yıl kiralaması hedefleniyor.
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