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  3. 01 Ocak 2021 13:35

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...

Sergen Yalçın yönetiminde 2020 yılının en çok puan toplayan takımı olan Beşiktaş, bu başarısını sezon sonunda şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına başlayan Kartal, forvet için takviye listesini hazırladı

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...

Beşiktaş'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi.

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Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ı rahatlatmak için bir forvet daha istiyor.

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Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...

Öte yandan Yalçın yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor.

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Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...

Yönetim de Sergen'e destek veriyor ve böyle bir isim arıyor. Ancak yabancı olmasının önünde çok büyük engeller var. İşte bu büyük engellerin detayları:

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