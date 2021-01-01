Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Kartal 3 isim belirledi...
Sergen Yalçın yönetiminde 2020 yılının en çok puan toplayan takımı olan Beşiktaş, bu başarısını sezon sonunda şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına başlayan Kartal, forvet için takviye listesini hazırladı
Beşiktaş'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi.
Öte yandan Yalçın yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor.