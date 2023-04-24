Bir ilimiz dün gece uyumadı!

Otobüs ile gerçekleştirilen şehir turunda Samsunspor’un şampiyonluğu kutlayan bir taraftarlar, “Samsunspor yeniden şampiyonluğa oynadığı zaman bu şehir yıkılır. Süper Lig’de şampiyon olmamızın 10 senesi var. Bu başaramayacağımız bir şey değil. Hep birlikte olursak güzel transferler yaparsak Süper Lig’de şampiyonluğa oynayabiliriz. Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı yenebiliriz. Çocuklarımızın Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmasına gerek yok. Hepimiz Samsunspor’a destek olup formalar satın alsak, paramızı dışarı harcamasak bu şehrin şampiyon olmaması için hiçbir neden olamaz. 2 milyona yakın nüfuslu şehirde yaşıyoruz ve herkes 1 forma alsa buraya gelmeyecek futbolcu yoktur. İstanbul takımlarına boyun eğmeyin. Şehrinize sahip çıkın. Futbolun sanatına sahip çıkın. Biz de bundan sonra Süper Lig’de şampiyonluğa oynayalım” ifadelerini kullandılar.