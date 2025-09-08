Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı ikincilikle bitiren Filenin Sultanları yurda dönerken A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden İlkin Aydın, daha önce Milli takım ve Fenerbahçe'de forma giyen Duygu Bal'ın sert eleştirilerine maruz kalınca sessiz kalamadı.
Hem A Milli Voleybol Takımımızın hem de Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi İlkin Aydın Milli takım ve Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından voleybolu bırakıp Survivor'a katılan Duygu Bal'ın kendisini hedef alan sözlerine çık sert yanıt verdi.
Milli takım ve Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından voleybolu bırakıp Survivor'a katılan Duygu Bal Galatasaray Daikin'in kaptanı olan 25 yaşındaki milli voleybolcu İlkin Aydın'ı hedef alarak "Kızın kapasitesi bu kadar, yine yapabildiklerinin en iyisini yaptı zamanla ve tecrübeyle en hatasız seviyeye gelebilir" ifadelerini kullandıktansonra Aydın'ı siyasi duruşuyla da eleştirdi.
"Messi/ Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… ki voleybolun Messi‘si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar doğrusu da bu zaten" diyen Bal'a sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterirken, İlkin Aydın'ın kendisi de sessiz kalmadı.
Bal'ın X paylaşımını alıntılayan İlkin Aydın, "Küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. Siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, Messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. Bunu siyaset sanmak :) kimin işi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.