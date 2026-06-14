Bitlisli Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'daki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Bitlis Yeşilay Spor Kulübü milli sporcusu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'da düzenlenen FISU Üniversiteler Arası Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'da düzenlenen FISU Üniversiteler Arası Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak göğsümüzü kabarttı.
Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'daki prestijli FISU Üniversiteler Arası Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kilo kategorisinde mücadele etti. Turnuva boyunca sergilediği disiplinli performansla rakiplerini tek tek eleyen Korkmaz, zorlu geçen final müsabakasını da kazanarak dünya zirvesine adını yazdırdı.
Bitlis Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde yetişen şampiyon sporcu, bu büyük zafere tecrübeli antrenör Ömer Uğur'un yönetimindeki yoğun ve yorucu bir kamp dönemiyle hazırlandı.
Kürsünün en üst basamağında büyük bir gurur yaşayan Özlem Melek Korkmaz, tarifsiz mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Buraya gelmeden önce çok yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Yaşadığım mutluluk gerçekten tarif edilemez. Tüm yorgunluğuma ve döktüğüm alın terine değdi. Başta her anımda yanımda olan, beni buralara hazırlayan Ömer Uğur hocama ve desteklerini esirgemeyen kulübüme çok teşekkür ederim. Bu madalyayı ülkeme ve memleketim Bitlis’e armağan ediyorum."