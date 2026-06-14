Bitlisli Özlem Melek Korkmaz, Brezilya'daki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Kürsünün en üst basamağında büyük bir gurur yaşayan Özlem Melek Korkmaz, tarifsiz mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Buraya gelmeden önce çok yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Yaşadığım mutluluk gerçekten tarif edilemez. Tüm yorgunluğuma ve döktüğüm alın terine değdi. Başta her anımda yanımda olan, beni buralara hazırlayan Ömer Uğur hocama ve desteklerini esirgemeyen kulübüme çok teşekkür ederim. Bu madalyayı ülkeme ve memleketim Bitlis’e armağan ediyorum."