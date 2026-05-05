Bomba iddia: Amedspor'un gözü Galatasaray'ın yıldızında!
Galatasaray ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınına göre, Süper Lig'e yükselen Amedspor, yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. TYC Sports’un haberine göre, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor, 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Diyarbakır temsilcisinin, Icardi’yi hem sportif başarı hem de marka değeri açısından yeni sezon projesinin "simgesi" olarak gördüğü belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkandığı öne sürülüyor. Galatasaray’ın oyuncuya mevcut maaşının yarısını teklif ettiği, Icardi’nin ise indirimi reddederek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi. Görüşmelerin durmasıyla birlikte, Arjantinli yıldızın Galatasaray’dan ayrılığına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Öte yandan, Amedspor ile birlikte Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo, Club America'nın da deneyimli yıldızın durumunu takip ettiği ve Icardi için River Plate haberlerinin de gündeme geldiği hatırlatıldı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak Icardi'nin, seçeneklerini değerlendirdiği yazıldı.