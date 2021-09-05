Brezilya-Arjantin maçında kaos! Maç yarıda kaldı
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri Arjantinli oyuncuları sınır dışı etmek için sahaya girdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Brezilya-Arjantin maçı, saha kenarındaki olaylar nedeniyle durdu. Arjantinli oyuncuların sağlık protokollerini ihlal ettiği iddia ediliyor.
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Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya girmesi nedeniyle, Brezilya-Arjantin maçı bir süredir durmuş durumda.
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Maç başladıktan 10 dakika sonra Arjantin Milli Takımı soyunma odasının yolunu tuttu.
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İddiaya göre, Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.
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