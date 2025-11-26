Bu genç kızlar doğup büyüdükleri yerde kendi yaşlarından büyük rakiplerine meydan okuyor

11-12 yaşlarında sporcuların takıma katıldığını ve bugünlere hep birlikte geldiklerini belirten İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sezai Çelik, "11-12 yaşlarında almış olduğumuz bu çocuklarla, önce Bursa'da U-17 şampiyonu olduk. Şampiyon olurken de futbolcuların yaşları 15-16'ydı. Sonrasında 3'üncü Lig'de mücadele etmeye başlık. Geçen sezon grubumuzda bu çocuklar şampiyon oldu. Nihayetinde statü gereği 2'nci Lig'e çıkmak için play-off maçlarına başladık. İlk maçlarımızı Balıkesir'de, tarafsız sahada, İzmir takımıyla tamamladık. Çeyrek finalde Kütahya Dumlupınar'ı, Eskişehir'de eledik. Sonrasında yine bir İzmir takımıyla, Balıkesir'de karşılaştık. O gün zaten ben açıklamalarımda da söylemiştim, hakemin taraflı tutumuyla o gün elendik" dedi.