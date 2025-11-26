Bu genç kızlar doğup büyüdükleri yerde kendi yaşlarından büyük rakiplerine meydan okuyor
Bursa'da yaşları 16 ila 17 arasında olan ve hepsi İnegöl doğumlu sporculardan oluşan, TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, kendilerinden yaşça büyük, 20 ila 30 yaş aralığındaki futbolcularla ligde mücadele etmeye hazırlanıyor...
TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de mücadele eden İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, geçen sezon play-off maçlarında yarı finalde Orbit Karabağlar Spor Kulübü'ne 2-1 yenilerek 2'nci Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı.
16 ila 17 yaşındaki tamamı İnegöl'de doğan sporculardan oluşan takım, müsabakanın dönüşünde ilçede meşalelerle karşılanarak taraftarının desteğini arkasına aldı ve motivasyonunu yükseltti.
Yeni sezon çalışmalarına başlayan İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı'nın bu yılki hedefi 3'üncü Lig'i şampiyon tamamlayarak Kadınlar 2'nci Lig'ine yükselmek.
11-12 yaşlarında sporcuların takıma katıldığını ve bugünlere hep birlikte geldiklerini belirten İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sezai Çelik, "11-12 yaşlarında almış olduğumuz bu çocuklarla, önce Bursa'da U-17 şampiyonu olduk. Şampiyon olurken de futbolcuların yaşları 15-16'ydı. Sonrasında 3'üncü Lig'de mücadele etmeye başlık. Geçen sezon grubumuzda bu çocuklar şampiyon oldu. Nihayetinde statü gereği 2'nci Lig'e çıkmak için play-off maçlarına başladık. İlk maçlarımızı Balıkesir'de, tarafsız sahada, İzmir takımıyla tamamladık. Çeyrek finalde Kütahya Dumlupınar'ı, Eskişehir'de eledik. Sonrasında yine bir İzmir takımıyla, Balıkesir'de karşılaştık. O gün zaten ben açıklamalarımda da söylemiştim, hakemin taraflı tutumuyla o gün elendik" dedi.