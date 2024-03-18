Bu ne biçim taraftar! Yeşil sahanın maskeli eşkıyası kamerada!

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.