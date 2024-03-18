Bu ne biçim taraftar! Yeşil sahanın maskeli eşkıyası kamerada!
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı. Saldırgan taraftarın bu görüntüsü geceye damgasını vurdu.
Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.
1 / 32
Tribünlerde bulunan bordo-mavili bazı holiganlar sahaya dalarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
2 / 32
Fenerbahçe kalecisi Livakovic soyunma odasına gitmeye çalıştığı sırada kendisine koşarak gelen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.
3 / 32
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
4 / 32