  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. ''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!''

''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!''

Süper Lig'in kaos gecesi olarak utanç tarihine geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında spor camiasından yaşanan rezalete tepkiler artarken, "Ben Trabzonluyum" diyen eski futbolcu ve futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz "Trabzonspor'u küme düşürsünler" dedi.

''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' - Resim: 1

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çalan son düdükle saha karıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken maç sonunda bordo mavili taraftarlar sahaya girdi. 

1 / 32
''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' - Resim: 2

Orta yuvarlakta galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırmak isteyen taraftarlara, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı.

2 / 32
''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' - Resim: 3

Bazı Trabzonlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırırken, bazı futbolcuların da karşılık verdiği görüldü. 

3 / 32
''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!'' - Resim: 4

Michy Batshuayi'nin Trabzonsporlu bir taraftara attığı döner tekme ise gündem oldu.

4 / 32