''Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!''
Süper Lig'in kaos gecesi olarak utanç tarihine geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında spor camiasından yaşanan rezalete tepkiler artarken, "Ben Trabzonluyum" diyen eski futbolcu ve futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz "Trabzonspor'u küme düşürsünler" dedi.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çalan son düdükle saha karıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken maç sonunda bordo mavili taraftarlar sahaya girdi.
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Orta yuvarlakta galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırmak isteyen taraftarlara, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı.
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Bazı Trabzonlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırırken, bazı futbolcuların da karşılık verdiği görüldü.
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Michy Batshuayi'nin Trabzonsporlu bir taraftara attığı döner tekme ise gündem oldu.
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