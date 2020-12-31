Bu transferler 2020'ye damga vurdu

2020 yılının sonuna yaklaşırken, tüm dünyada futbolseverleri Ocak ayında başlayacak transfer sezonunun heyecanı sardı. 5 Ocak 2021'de başlayacak transfer dönemi öncesi taraftarlar heyecanla takımlarının yapacakları transferleri bekliyor. Özellikle İngiliz takımlarının son yıllarda transfer piyasasına damga vurması sonrası en fazla hareketliliği yine Ada'da olması bekleniyor. 2020 biterken ve yeni bir transfer dönemi yaklaşırken, bu sene içerisinde 30 milyon Euro ve üstü bonservis bedeli ödenen futbolcuları derledik. İşte o liste...