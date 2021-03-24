Burak Yılmaz, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Burak Yılmaz attığı 3 golle, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırmış oldu.
A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme'lerinde Hollanda'yı 4-2 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Burak Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı maçta, Milli Takım'ın diğer golünü Hakan Çalhanoğlu attı. A Milli Futbol Takımı, tarihinde Hollanda’ya karşı ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.
A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçında adeta şov yaptı. Yaptığı hat-trickle galibiyeti getiren tecrübeli oyuncu, Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu.
Milli Takım, Hollanda'yı 4-2 mağlup edip dev rakibini sahadan silerken Lille forması giyen milli futbolcunun sergilediği performans sosyal medya da geniş yankı uyandırdı.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.