Burak Yılmaz'dan gündeme bomba gibi düşen transfer açıklaması
Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan milli golcü Burak Yılmaz, flaş bir transfer açıklamasında bulundu.
Burak Yılmaz henüz geleceğe dair plan yapmadığını ancak güzel teklifler aldığını ifade etti.
Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, Fransız ekibindeki takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile A Milli Takım kampında soruları yanıtladı.
Burak Yılmaz şöyle konuştu:
"Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarına gelene kadar, biz iki buçuk günde bir maç oynadık. Beş saat uçak yolculuklarımız vardı. Letonya maçının talihsizliği bence son maç olmasıydı. Artık çok yorulmuştuk orada. Büyük maçları çok daha iyi oynuyoruz. Hocamız 'Galiba sizi büyük maçlara değil, küçük maçlara hazırlamam gerekiyor' dedi. Bundan sonra bu duruma daha dikkat edip, o maçlarda da puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum."
"Bu hedefleri hayal etmenizi sağlayan bizleriz. Elemelerde oynadığımız oyun, gösterdiğimiz mücadele ve kazanılan zafer... Maçlar tamamlanmadan, Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen bir takım olduk. Uluslar Ligi'nde sallantımız oldu. O, bizim hatamız. Orada biraz rehavetimiz vardı açıkçası. Dünya Kupası Elemeleri'nde tekrar ciddiyetle, büyük maçlarda eski performansımızı yakalayarak, bazı şeyleri hayal etmenizi sağlayan bizleriz. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Her maça tek tek bakmamız lazım."