Burak Yılmaz'dan gündeme bomba gibi düşen transfer açıklaması

Burak Yılmaz şöyle konuştu:

"Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarına gelene kadar, biz iki buçuk günde bir maç oynadık. Beş saat uçak yolculuklarımız vardı. Letonya maçının talihsizliği bence son maç olmasıydı. Artık çok yorulmuştuk orada. Büyük maçları çok daha iyi oynuyoruz. Hocamız 'Galiba sizi büyük maçlara değil, küçük maçlara hazırlamam gerekiyor' dedi. Bundan sonra bu duruma daha dikkat edip, o maçlarda da puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum."