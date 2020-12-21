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  3. 21 Aralık 2020 13:50

Burak Yılmaz'dan Lille - PSG maçına damga vuran hareket!

Liderliği geçen hafta Lille'e kaptıran Paris Saint Germain, galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada istediği sonucu alamadı. Maça damga vuran olay ise 90+3'te yaşandı.

Burak Yılmaz'dan Lille - PSG maçına damga vuran hareket!

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille Lille, PSG'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

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Burak Yılmaz'dan Lille - PSG maçına damga vuran hareket!

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

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Burak Yılmaz'dan Lille - PSG maçına damga vuran hareket!

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

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Burak Yılmaz'dan Lille - PSG maçına damga vuran hareket!

Karşılaşmada Burak ve Zeki, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyundan çıktı.

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