Burak Yılmaz’ın Mesut Özil sözleri olay oldu

Fransa Ligue 1 ile Süper Lig’i kıyaslayan tecrübeli golcü, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.