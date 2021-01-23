Burak Yılmaz’ın Mesut Özil sözleri olay oldu
Tüm dünya Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferini konuşurken Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz’ın sözleri olay yarattı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe taraftarının da büyük tepkisini çekti.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de top koşturan yıldız golcü Burak Yılmaz gündeme ve özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Fransa Ligue 1 ile Süper Lig’i kıyaslayan tecrübeli golcü, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İşte Burak Yılmaz’ın açıklamaları… "Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol."
"Beşiktaş'tan gönderildiğim an var. 21 yaşındaydım altyazıdan öğrenmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gittiğim an var. O zaman da değişik duygular hissetmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gitmem kendi tercihim olarak yorumlandı. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Ama hayatımın şokunu Beşiktaş'tan Manisa'ya gönderildiğim gün yaşamıştım."