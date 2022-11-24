Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali

BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK



Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edilmişti.