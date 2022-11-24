  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali

Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Suudi Arabistan maçına damga vuran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali - Resim: 1

FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken, karşılaşmada Suudi Arabistan'ın savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirmiş, herkesi korkutmuştu.

1 / 6
Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali - Resim: 2

Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat vermiş oyuncunun tedavisi hızlıca başlatılmıştı.

2 / 6
Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali - Resim: 3

BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edilmişti.

3 / 6
Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali - Resim: 4

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.

4 / 6