Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı: Suudi Arabistan yıldızının son hali
Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Suudi Arabistan maçına damga vuran olayda yeni bir gelişme yaşandı.
FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken, karşılaşmada Suudi Arabistan'ın savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirmiş, herkesi korkutmuştu.
Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat vermiş oyuncunun tedavisi hızlıca başlatılmıştı.
BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK
Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edilmişti.
ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ
Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.