Cengiz Ünder'e dev talip
Milli gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan kulübü Roma forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Ünder'e, dünya devi talip oldu. .
İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid bu transfer için devre arasında sürpriz bir girişimde bulunabilir.
Geçen yıl 45 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen genç kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan istediği performansı alamayan Zidane'ın bu oyuncunun alternatifini aradığı yazıldı. İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Real Madrid bu oyuncuyu devre arasındaki kiralamayı planlıyor.