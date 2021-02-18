Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı
Siyah beyazlı ekibe geri dönüş yapan Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı.
Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.
Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.
Sabah'ın haberine göre; Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.