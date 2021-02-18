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  3. 18 Şubat 2021 17:49

Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Siyah beyazlı ekibe geri dönüş yapan Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı.

Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.

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Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.

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Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Cenk Tosun transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti.

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