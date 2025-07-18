China Suarez aşkı Icardi'ye fazla yaramış: Bu görüntüler olay oldu!
Geçirdiği sakatlıktan çok eski eşi Wanda Nara ile olan olaylı boşanma süreciyle ve nişanlandığı yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı aşk tatilleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin antrenmandan paylaştığı fotoğraf kareleri herkesi şoke etti...
Geçtiğimiz sezon başında sakatlanarak sezonu kapatan ve bu süreçte eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle spor gündeminden magazin gündemine transfer olan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü model China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Bir anda spor gündeminden uzaklaşarak magazin gündeminin bir numaralı kahramanı haline gelen Mauro Icardi, sakatlığı süresince yeni sevgilisi China Suarez ile çıktığı aşk tatilleriyle adından söz ettirmişti.
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Genç sevgililer evlilik yolunda ilk adımını atıp nişanlandıklarını bile duyurmuştu.
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Sezon sonuna kadar magazin gündemini süsleyen Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez ikilisi Icardi'nin sakatlığının geçmesiyle birlikte yeniden spor gündemine geri döndü.
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