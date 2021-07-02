Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor.