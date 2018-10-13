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  3. 13 Ekim 2018 17:15

Galatasaray'da Okazaki iddiası

Nagatomo'dan bir hayli memnun kalan Fatih Terim, Leicester City forması giyen Japon futbolcu Okazaki için de nabız yokluyor.

Galatasaray'da Okazaki iddiası

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Ada'dan dev bir iddia geldi.


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Galatasaray'da Okazaki iddiası

Fransız golcünün yerine yeni bir forvet alamayan Cim Bom'un rotayı sürpriz bir isme çevirdiği ifade edildi.


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Galatasaray'da Okazaki iddiası

Buna göre Sarı Kırmızılı yönetim, Leicester City'nin Japon santrforu Shinji Okazaki'yi transfer etmek için harekete geçti.

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Galatasaray'da Okazaki iddiası

Ada'da yayım yapan Eye Football adlı internet sitesi, Okazaki'nin Cim Bom'a çok yakın olduğunu yazdı.


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