Galatasaray'da Okazaki iddiası
Nagatomo'dan bir hayli memnun kalan Fatih Terim, Leicester City forması giyen Japon futbolcu Okazaki için de nabız yokluyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Ada'dan dev bir iddia geldi.
Fransız golcünün yerine yeni bir forvet alamayan Cim Bom'un rotayı sürpriz bir isme çevirdiği ifade edildi.
Buna göre Sarı Kırmızılı yönetim, Leicester City'nin Japon santrforu Shinji Okazaki'yi transfer etmek için harekete geçti.