Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Bursa'da 6 yatırımcının bir araya gelerek geliştirdiği yüzde 100'e yakın yerli elektrikli araç fuarda ilgi gördü. 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan elektrikli araç, özellikleriyle dikkat çekiyor. 150 kilometre menzil sunan aracın fiyatının 15 ila 18 bin dolar aralığında olması bekleniyor. L-7 sınıfına ait olan aracı 16 yaşındaki gençler de motosiklet ehliyetiyle kullanabilecek.
Go Green Türkiye Fuarı, Bursa’da açıldı. 16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyaret edilecek fuarda, 6 girişimci firmanın Amperino markasıyla yaptığı L-7 serisi ‘City Car’ segmenti araç dikkat çekti. 8 bin metrekare alanda yapılan fuarda sergilenen aracın prototipini ilk günden çok sayıda meraklısı inceleme fırsatı buldu.
16 yaşında bir gencin motosiklet ehliyeti ile kullanabileceği aracın prototip menzili 150 kilometre olsa da mesafe kolaylıkla 200 kilometreye kadar çıkabilecek. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla dikkat çeken 3 kişilik araç, şarj istasyonlarında ve evlerde kolaylıkla şarj edilebilecek. 2025 yılında seri üretime başlaması hedeflenen aracın satış fiyatının 15 ile 18 bin dolar arasında olması planlanıyor. 50 mühendisin 4 yıldır üzerinde çalıştığı araç, tamamlandıktan sonra farklı ülkelere de ihraç edilecek.
Amperino Ceo’su Haluk Özbek, fuarda araç ile ilgili bilgiler verdi. Özbek, “Dünya’da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ülkemizde elektrikli araçlarda otomotiv endüstrisinde iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Bursa’da zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Biz Bursalı farklı sektörlerdeki 6 girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak, hatta değerli bir başlangıç dediğimiz noktadayız. İlk etapta mükemmel bir otomobil üretmek iddiasında değiliz ama ilerleyen yıllarda dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk” diye konuştu.
İlk araç Cumhurbaşkanına hediye edilecek
İlk fuarlarına katıldıklarını belirten Özbek, “İlk aracımızı da Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Zira Cumhurbaşkanımızın hem batarya hem de elektrikli araçlarla ilgili ülkemizi önemli merkezlerden birisi yapacağız hedefine bizde sahip çıkıyoruz. Aracımızın C-100 serisi dedik, özellikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen böyle bir isimlendirme yapmış olduk. İlerlemeye devam edeceğiz” dedi.