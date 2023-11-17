Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Amperino Ceo’su Haluk Özbek, fuarda araç ile ilgili bilgiler verdi. Özbek, “Dünya’da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ülkemizde elektrikli araçlarda otomotiv endüstrisinde iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Bursa’da zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Biz Bursalı farklı sektörlerdeki 6 girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak, hatta değerli bir başlangıç dediğimiz noktadayız. İlk etapta mükemmel bir otomobil üretmek iddiasında değiliz ama ilerleyen yıllarda dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk” diye konuştu.