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  3. 03 Nisan 2020 12:10

Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia

Milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.

Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

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Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia

HASTANEDEN AÇIKLAMA Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Rüştü Reçber'le ilgili hastane, "Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi. Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." açıklamasını yapmıştı.

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Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI Spor Arena, efsane kalecinin son durumuyla ilgili bilgilere ulaştı. Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

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