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  3. 04 Haziran 2020 09:05

Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de görülmüştü. Vaka sayılarının yükselmesinin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Bu arada birçok futbolcu kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. İşte o isimler...

Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...

Obi Mikel (Trabzonspor) Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, corona virüsünün Türkiye'de ilk ortaya çıktığı zamanlarda ailevi nedenleri gerekçe gösterip, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

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Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...

Karius (Beşiktaş) Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performansla eleştirilein hedefi olan Loris Karius, alacakalrı ödenmediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Alman kaleci kısa süre sonra ise sözleşmesini feshederek Beşiktaş'tan ayrıldı.

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Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...

Matias Bjarsmyr (Gençlerbirliği) Gençlerbirliği'nin İsveçli orta saha oyuncusu, corona virüsü döneminde kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibi ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.

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Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...

Robert Mak (Konyaspor) Konyaspor'un ocak ayı transfer döneminde Rus devi Zenit'ten kadrosuna kattığı Slovak yıldız, corona virüsü dönemini ailesiyle geçirmek istediğini belirtip takımdan ayrıldı.

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