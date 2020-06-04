Koronavirüs günlerinde şok ayrılık! İşte o isimler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de görülmüştü. Vaka sayılarının yükselmesinin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Bu arada birçok futbolcu kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. İşte o isimler...
Obi Mikel (Trabzonspor) Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, corona virüsünün Türkiye'de ilk ortaya çıktığı zamanlarda ailevi nedenleri gerekçe gösterip, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Karius (Beşiktaş) Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performansla eleştirilein hedefi olan Loris Karius, alacakalrı ödenmediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Alman kaleci kısa süre sonra ise sözleşmesini feshederek Beşiktaş'tan ayrıldı.
Matias Bjarsmyr (Gençlerbirliği) Gençlerbirliği'nin İsveçli orta saha oyuncusu, corona virüsü döneminde kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibi ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.