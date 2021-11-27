Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisini zinde tuttuğunu söyleyerek, "Ben kendimin doktoruyum" dedi.
Kariyerine İngiltere'de devam eden Cristiano Ronaldo, formda kalma sırlarını anlattı.
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36 yaşında olmasına rağmen hala kendisine üst düzey bir şekilde baktığını söyleyen yıldız futbolcu, "Ben kendimin doktoru, beslenme uzmanı ve zihinsel koçuyum. Doğru şeyleri yaparsanız, diğer isimlerden daha iyi olursunuz" dedi.
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"Günde 20 dakika güneşleniyorum" diyen Ronaldo, "Bunun bana yardımcı olacağını, vücuduma iyi geleceğini biliyorum. Ancak bütün gün güneşin altında kalsam bana zararlı olur. 36 yaşındayım ve hala kendime bakıyorum" diye konuştu.
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Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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