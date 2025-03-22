Cristiano Ronaldo bombayı patlattı: Hayatının imzasını atıyor
Şubat ayında 40 yaşını geride bırakan ve kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hayatının belki de en önemli imzasını atacağı tarihi açıkladlı.
Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo o günden bugüne attığı gollerle kariyerindeki gol sayısını 925. gole çıkartarak kendi rekorunu da kırdı.
Yeşil sahalara vurduğu damgalara her seferinde bir yenisini ekleyen Cristiano Ronaldo şimdi de hayatının en önemli imzasını atacağını resmen ilan etti.
Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo uzun süredir 2 çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez ile aşk yaşıyor.
2016 yılından beri birlikte olan, 40 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo ve 31 yaşındaki İspanyol model Rodriguez'in, 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında iki kızları bulunuyor.