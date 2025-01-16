Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun günlük kazancı ağızları açık bıraktı.
2 yıl önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.
Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor. Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.
RESMEN PARA BASIYOR
Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira).
UYURKEN BİLE SERVET KAZANIYOR
Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.