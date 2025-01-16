Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı

UYURKEN BİLE SERVET KAZANIYOR

Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.