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  4. Cristiano Ronaldo uykusunda bile para basıyor

Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun günlük kazancı ağızları açık bıraktı.

Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı - Resim: 1

2 yıl önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

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Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı - Resim: 2

Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor. Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.

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Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı - Resim: 3

RESMEN PARA BASIYOR

Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira). 

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Cristiano Ronaldo darphane gibi para basıyor: İşte günlük kazancı - Resim: 4

UYURKEN BİLE SERVET KAZANIYOR

Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

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