Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha: 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı
Cristiano Ronaldo, sahadaki rekorlarına Instagram rekorlarını ekledi. Portekizli futbolcu, Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk kişi oldu.
Manchester United takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sahada kırdığı rekorlara sosyal medyada yeni rekorlar ekledi.
37 yaşındaki Portekizli sporcu, Instagram’da 400 milyon takipçi sayısını geçen ilk kişi olarak sosyal medya tarihine geçti. Ronaldo için 'Instagram'ın kralı' denilmeye başladı.
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Eylül 2021’de de 237 milyon takipçiyle Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olmuştu.
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Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Ronaldo, bugüne dek 3242 gönderi paylaştı. Her birine ortalama 10 milyon ‘beğeni’ alan yıldız futbolcu, sadece 500 kişiyi takip ediyor.
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5 Şubat’ta 37 yaşına giren ve kutlamayı Instagram’da paylaşan Ronaldo, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti.
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