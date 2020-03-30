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  3. 30 Mart 2020 14:00

Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...

Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...

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Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarı çıkarken görüntüleri basına sızdı.

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Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.

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Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.

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