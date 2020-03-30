Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken hareket
Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...
Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...
Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarı çıkarken görüntüleri basına sızdı.
Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.