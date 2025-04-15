Cristiano Ronaldo'nun akılalmaz marka değeri dudak uçuklattı
Şubat ayında 40 yaşını geride bırakan ve kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun marka değeri hesaplandı...
Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu.
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo'nun şimdi de dudak uçuklatan marka değeri hesaplandı.
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Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre dünya futbolunun en efsane oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo'nun marka değerinin, 2025 yılı içerisinde 850 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi.
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Araştırmada Portekizli süperstarın başarıları, gelirleri, medya ve sosyal ağlardaki etkinliği olmak üzere birçok daldaki etkisinin dikkate alındığı bildirildi.
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