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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı İstanbul'da kabul etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu - Resim: 2

Filenin Sultanları’yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu - Resim: 3

Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu - Resim: 4
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