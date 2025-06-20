Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı İstanbul'da kabul etti.
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Filenin Sultanları’yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti.
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Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.
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