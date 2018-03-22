Down sendromlu sporcular Erdoğan'a konuk oldu

Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.

