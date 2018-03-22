Down sendromlu sporcular Erdoğan'a konuk oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti.
Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi. Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.
TÜRKİYE TEMPOSU
Kurtarış karşısında başta Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Dinç, takım arkadaşlarının yaptığı atışları da kurtardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu. Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Erdoğan, bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "aferin" diyerek tebrik etti.
Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.