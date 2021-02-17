Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2 hakeminden biri seçildi

IFFHS'nin her yıl jüri oylarıyla belirlediği en iyiler sıralaması baz alınarak hazırlanan listede, Alman Felix Brych 140 puanla zirvede yer aldı. Cüneyt Çakır, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, İngiliz Howard Webb ise 137 puanla üçüncü oldu. Listenin ilk 10 sırasındaki hakemler şunlar: