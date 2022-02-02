Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme
Beşiktaş'ta Cyle Larin konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla, A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda...
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Genç sol bek, Fransa'nın Lyon, Bordeaux ve Metz, Belçika'dan da Club Brugge'ün transfer listesine girdi.
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Siyah-beyazlı yönetim, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan'a, yaz döneminde tekliflerin resmileşmesi halinde Avrupa onayı verecek.
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20 yaşındaki futbolcunun menajerinden ise "Beşiktaş, Rıdvan için yapılan teklifleri değerlendirecektir. Ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili konu otomatik olarak ortadan kalkar.
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