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Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme

Beşiktaş'ta Cyle Larin konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme - Resim: 1

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla, A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda...

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Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme - Resim: 2

Genç sol bek, Fransa'nın Lyon, Bordeaux ve Metz, Belçika'dan da Club Brugge'ün transfer listesine girdi.

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Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme - Resim: 3

Siyah-beyazlı yönetim, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan'a, yaz döneminde tekliflerin resmileşmesi halinde Avrupa onayı verecek.

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Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme - Resim: 4

20 yaşındaki futbolcunun menajerinden ise "Beşiktaş, Rıdvan için yapılan teklifleri değerlendirecektir. Ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili konu otomatik olarak ortadan kalkar.

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