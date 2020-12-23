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  3. 23 Aralık 2020 09:44

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Sezon sonunda Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, Hollanda basınından Voetbal International'e konuştu.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Voetbal International'da Deniz Türüç için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı. İşte o röportaj...

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

FENERBAHÇE SÖZLERİ!
Voetbal International'in EURO 2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği Deniz Türüç "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur.

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