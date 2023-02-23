Deprem paylaşımı yapmaması tepki çekmişti: Ronaldo, Arabistan kuruluş gününü kutladı
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmuştu. Ronaldo'dan yine dikkat çeken bir hamle geldi.
Rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arabistan'daki yeni hayatına uyum sürecini hızlı atlattı.
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Ailesiyle birlikte Arabistan'da yaşayan Ronaldo, renkli pozlar veriyor.
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olaylı bir ayrılık yaşamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan ve bu kararıyla herkesi şaşırtan Portekizli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ
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