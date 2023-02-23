Deprem paylaşımı yapmaması tepki çekmişti: Ronaldo, Arabistan kuruluş gününü kutladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olaylı bir ayrılık yaşamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan ve bu kararıyla herkesi şaşırtan Portekizli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.