Derbi öncesinde Fenerbahçe'de kriz!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, ligin 27'nci hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibini mağlup ederek seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve yarışında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hesapları yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.