Derbi öncesinde Fenerbahçe'de kriz!
Pazar günü kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin yıldız ismi yönetime "evimi özledim" diyerek ayrılık talebini ilettti.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, ligin 27'nci hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibini mağlup ederek seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve yarışında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hesapları yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertli ekipte birçok isme teklifler gelmeye devam ederken, Bu sezon Jesus yönetiminde Avrupa'da başarılı performans sergileyen Fenerbahçe'de yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibi QPR'den kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel...
Africafootunited'un haberine göre; Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine ve Bissau karşılaşmalarında performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya Premier Lig ekibi talip oldu.