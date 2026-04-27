Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk kapısını araladı. Dev derbide kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Ederson'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Spor yorumcusu Emre Bol'un ''O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi'' sözleri gündem oldu.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışının en kritik virajı olan dev derbide Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
Galatasaray, puanını 74’e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7’ye çıkarttı.
Mağlubiyet sonrası sarı-lacivertli camiada öfke hakimken, oklar doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan kaleci Ederson'a çevrildi. Maçın ardından özellikle Ederson ve teknik direktör Tedesco spor yorumcuları tarafından ağır dille eleştirildi.
Emre Bol: "O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi!"
"O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi! Senin yaptığın ne lan! Göz göre göre kırmızı kart görmüştür, takımını satmıştır. Bakalım otobüse bindirecekler mi onu? Santraforsuz, kalecisiz anca getirebildiğin yer buraya kadardı!
Bir değil İki değil üç değil ya. Kaç defa aynı hareket yaptı. Sonra diyor ki karısına bir şeyler yazıyorlarmış. Aman işte karısı oradan cevap veriyor millete. Yok ederson un muhalif oluyormuş. Abi git ya git. Git nereye istiyorsan git.
Fenerbahçe'ye bir ekspertize soksan, önden vuruk, kanatlara baksan iki kapı değişmiş. Muhtemelen Fenerbahçe'nin ikinciliği de gitti."