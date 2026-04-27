Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''

Emre Bol: "O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi!"

"O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi! Senin yaptığın ne lan! Göz göre göre kırmızı kart görmüştür, takımını satmıştır. Bakalım otobüse bindirecekler mi onu? Santraforsuz, kalecisiz anca getirebildiğin yer buraya kadardı!

Bir değil İki değil üç değil ya. Kaç defa aynı hareket yaptı. Sonra diyor ki karısına bir şeyler yazıyorlarmış. Aman işte karısı oradan cevap veriyor millete. Yok ederson un muhalif oluyormuş. Abi git ya git. Git nereye istiyorsan git.

Fenerbahçe'ye bir ekspertize soksan, önden vuruk, kanatlara baksan iki kapı değişmiş. Muhtemelen Fenerbahçe'nin ikinciliği de gitti."