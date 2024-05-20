  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Resim: 1

Büyük heyecana sahne olan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında tartışıldı. 

1 / 11
Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Resim: 2

Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartıyla ilgili de konuştu.

2 / 11
Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Resim: 3

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Djiku, Osayi ve Barış'ın sarı kartları doğru mu? 

Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.

3 / 11
Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Resim: 4

Deniz Çoban: Kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. Barış Alper Yılmaz ve Osayi Samuel'in işi sonradan tatlıya bağlaması onları kurtarmaz. Kart görmeleri gerekiyorsa kart görürler.

4 / 11