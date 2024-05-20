Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Djiku, Osayi ve Barış'ın sarı kartları doğru mu?

Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.