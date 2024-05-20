Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Eski hakemler derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Büyük heyecana sahne olan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında tartışıldı.
Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartıyla ilgili de konuştu.
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:
Djiku, Osayi ve Barış'ın sarı kartları doğru mu?
Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.
Deniz Çoban: Kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. Barış Alper Yılmaz ve Osayi Samuel'in işi sonradan tatlıya bağlaması onları kurtarmaz. Kart görmeleri gerekiyorsa kart görürler.